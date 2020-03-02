Nubia Red Magic 5G установил новый рекорд в AnTuTu

С появлением новых флагманских смартфонов регулярно обновляется рейтинг AnTuTu. Недавно лидером рейтинга был еще непредставленный игровой смартфон Black Shark 3, а теперь появился новый рекордсмен.

Игровой аппарат Black Shark 3 в AnTuTu набрал 620 925 баллов, но китайский смартфон Nubia Red Magic 5G смог показать лучший результат — 633 724 балла.

Какую версию смартфона тестировали неизвестно, но возможно аппарат сможет выбить еще больше баллов.

Так было с Xiaomi Mi 10, когда после обновления он в AnTuTu набрал около 610 000 баллов.

Что касается Nubia Red Magic 5G, то пока неизвестно, когда его представят, тогда как дебют Black Shark 3 состоится 3 марта.