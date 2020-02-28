Смартфон Black Shark 3 получит механические переключатели

Бренд Black Shark, который принадлежит Xiaomi, готовится к презентации нового поколения смартфона Black Shark 3.

Компания каждый день публикует тизерные изображения, в которых раскрывает особенности будущего игрового смартфона.

Накануне стало известно, что в аппарате сохранят 3,5 мм разъем для наушников. В новом тизере показали механические переключатели смартфона.

Их разместят на боковой грани, причем сообщается их протестировали на разных играх, включая популярный шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds.



Переключатели получили ход 1,5 мм и колпачок размером 21 мм. Пользователи смогут назначать действия на переключатели тем самым настраивая их так как удобно в той или иной игре.

Напомним, презентация смартфона состоится 3 марта. В устройстве будет батарея на 4720 мАч с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт.

Также в смартфоне будет Snapdragon 865, оперативная память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.0.