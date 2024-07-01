Nubia опубликовала изображения и раскрыла дизайн нового Red Magic 9s Pro

Уже через несколько дней состоится презентация смартфона Red Magic 9s Pro от компании Nubia.

Компания опубликовала изображения и раскрыла дизайн нового смартфона, который выйдет в четырех различных цветовых вариантах, включая две «прозрачные» версии.

В дизайне сохраняется общий стиль предыдущей модели, с плоскими гранями и острыми углами. Однако есть несколько заметных изменений, включая смещение модулей камеры и вспышки, а также перемещение логотипа Red Magic. На передней панели телефона ожидается более узкие рамки по сравнению с предыдущей версией.

Относительно системы охлаждения, слухи указывают на наличие многослойной системы охлаждения ICE 13.5 magic с использованием различных технологий.

Модель будет работать на прошлогоднем чипсете Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что основное ядро процессора будет работать на повышенной частоте, а частота графического процессора также будет увеличена.

Также упоминается наличие большой языковой модели для функций искусственного интеллекта, которая может предложить различные текстовые функции, включая генерацию текста и суммирование. Однако, пока доступно немного информации о подробностях и функциях искусственного интеллекта.