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AnTuTu: Red Magic 9S Pro с разогнанным Snapdragon 8 Gen 3 установил рекорд

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Red Magic 9S Pro уже совсем скоро будет представлен официально, и уже данные указывают на то, что аппарат будет достаточно производительным.

AnTuTu: Red Magic 9S Pro с разогнанным Snapdragon 8 Gen 3 установил рекорд

На это указывают, в том числе и данные AnTuTu, где была протестирована новинка. Уже не секрет, что в смартфоне будет использоваться процессор Snapdragon 8 Gen 3. Red Magic 9S Pro  с этим чипом ранее засветился в другом бенчмарке.

Данные AnTuTu говорят о том, что устройство станет одним из самых мощных на рынке смартфонов.

Red Magic 9S Pro будет оснащен разогнанной версией процессора Snapdragon 8 Gen 3, который будет работать на частоте до 3,4 ГГц.

Это очень высокая тактовая частота, которая, предположительно, позволила смартфону набрать рекордные 2 369 542 балла в бенчмарке AnTuTu. Это значительно превосходит результаты других устройств с тем же процессором, например, Samsung Galaxy S24 Ultra.

 

 

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