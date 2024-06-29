AnTuTu: Red Magic 9S Pro с разогнанным Snapdragon 8 Gen 3 установил рекорд

Red Magic 9S Pro уже совсем скоро будет представлен официально, и уже данные указывают на то, что аппарат будет достаточно производительным.

На это указывают, в том числе и данные AnTuTu, где была протестирована новинка. Уже не секрет, что в смартфоне будет использоваться процессор Snapdragon 8 Gen 3. Red Magic 9S Pro с этим чипом ранее засветился в другом бенчмарке.

Данные AnTuTu говорят о том, что устройство станет одним из самых мощных на рынке смартфонов.

Red Magic 9S Pro будет оснащен разогнанной версией процессора Snapdragon 8 Gen 3, который будет работать на частоте до 3,4 ГГц.

Это очень высокая тактовая частота, которая, предположительно, позволила смартфону набрать рекордные 2 369 542 балла в бенчмарке AnTuTu. Это значительно превосходит результаты других устройств с тем же процессором, например, Samsung Galaxy S24 Ultra.