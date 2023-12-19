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НТЦ ИТ «Роса»: смартфонами Р-ФОН уже пользуются почти 300 человек

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Компания НТЦ ИТ «Роса» сообщила, что на данный момент около 300 человек в России пользуются смартфонами Р-ФОН. Эти пользователи являются сотрудниками компании и ее подрядчиков, которые выполняют функции бета-тестеров.

Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ «Роса», в беседе с «Газетой.ру» отметил, что операционная система «Роса Мобайл», разработанная для смартфонов Р-ФОН, уже готова к окончательному использованию. Остается только настроить каналы поставок и работу службы поддержки и получения обратной связи от пользователей.

Компания уже ведет переговоры с крупными заказчиками, которые начнут получать первые небольшие партии Р-ФОН для пилотных проектов в начале 2024 года. После этого заказчики примут решения об объемах полномасштабных закупок.

Ожидается, что к концу следующего года база пользователей Р-ФОН будет расширена до 300-400 тыс. человек. Все эти пользователи будут представлять корпоративный сегмент и государственный сектор.

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