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Новый Xiaomi 14 с тройной камерой на 50 Мп обойдется россиянам в 100 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Новый флагманский смартфон Xiaomi 14 скоро появится в продаже в России. Цена на него будет начинаться от 100 тыс. рублей.

В зависимости от конфигурации, смартфон будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти или 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

При предзаказе Xiaomi 14 в МТС покупатели получат подарки, сообщает «Газета.ру».

Коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов отметил, что бренд Xiaomi имеет большую популярность среди пользователей, и каждый год компания расширяет свой модельный ряд, включая флагманские модели. Поэтому ожидается, что новый смартфон будет пользоваться высоким спросом.

Флагманский смартфон Xiaomi 14 оснащен 6,36-дюймовым OLED-экраном с высоким разрешением и частотой обновления изображения 120 Гц.

Камера смартфона имеет три датчика разрешением 50 мегапикселей: основной, ультраширокоугольный и телеобъектив с оптическим зумом. Производительность устройства обеспечивает мощный чип Snapdragon 8 Gen 3.

Xiaomi 14 представлен в Европе в одной конфигурации за 1 500 евро

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