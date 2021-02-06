Новый смартфон Xperia Compact от Sony станет конкурентом iPhone 12 mini06.02.2021 18:37
В сети появились характеристики нового смартфона, который готовит компания Sony. Новинку должны представить в этом месяце, а пока источники распространили рендер и информацию.
Как выяснилось, новый смартфон Xperia Compact от Sony станет конкурентом iPhone 12 mini. В нем будет установлен 5,5-дюймовый экран Full HD.
Основой для него станет процессор Snapdragon 775G, который позволит выпустить модель с поддержкой работы в сетях пятого поколения.
Что касается камер, то на лицевой панели будет селфи-камера с основным датчиком на 8 Мп. На задней панели установят двойную камеру, в которой один из модулей получит разрешение 13 Мп.
О емкости батареи аппарата информации пока нет, но сообщается о наличии стереофонических громкоговорителей, USB-C, а также стандартного разъема для наушников.
Габариты смартфона составят: 140 x 68,9 x 8,9 мм. Презентация нового Xperia Compact ожидается вместе с Xperia 1 III, который дебютирует в этом месяце.
Производство iPhone 12 mini может быть прекращено во втором квартале 2021 года
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