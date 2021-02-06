В сети появились характеристики нового смартфона, который готовит компания Sony. Новинку должны представить в этом месяце, а пока источники распространили рендер и информацию.

Как выяснилось, новый смартфон Xperia Compact от Sony станет конкурентом iPhone 12 mini. В нем будет установлен 5,5-дюймовый экран Full HD.

Основой для него станет процессор Snapdragon 775G, который позволит выпустить модель с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Что касается камер, то на лицевой панели будет селфи-камера с основным датчиком на 8 Мп. На задней панели установят двойную камеру, в которой один из модулей получит разрешение 13 Мп.

О емкости батареи аппарата информации пока нет, но сообщается о наличии стереофонических громкоговорителей, USB-C, а также стандартного разъема для наушников.

Габариты смартфона составят: 140 x 68,9 x 8,9 мм. Презентация нового Xperia Compact ожидается вместе с Xperia 1 III, который дебютирует в этом месяце.