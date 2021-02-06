Американская компания может снять с производства свой смартфон раньше, чем предполагалось, так как спрос на модель iPhone 12 mini очень низкий.

По данным аналитики JPMorgan Chase Уильяма Янга, производство iPhone 12 mini может быть прекращено во втором квартале 2021 года.

Если это так, что смартфон может стать первым в истории компании, продолжительность выпуска которого окажется самой короткой.

Аналитик предполагает, что в линейке смартфонов нового поколения также выпускать модель с небольшим дисплеем, но при этом ее в Apple сделают более привлекательной для покупателей.

Напомним, что смартфон iPhone 12 mini в общих продажах линейки занимает долю всего 6%. В этом устройстве предлагают 5,4-дюймовый экран, а сам аппарат является самым доступным в линейке.