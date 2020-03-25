Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro не выйдет в Европе

Похоже в компании решили не предлагать европейцам слишком дорогой смартфон.

Презентация моделей Mi 10 и Mi 10 Pro в Китае состоялась в феврале.

Их выход ожидают многие поклонники компании в ряде стран, но уже известно, что например, в Индии и Великобритании будет предлагаться только Xiaomi Mi 10, оцененный в 820 долларов или 64 тыс. рублей.

Как можно заметить, эта стоимость оказалась почти вдвое больше, чем в Китае.

Сообщается, что в Европе Xiaomi Mi 10 Pro не появится из-за слишком высокого ценника.

Впрочем, мировые продажи стартуют 28 марта и тогда компания должна раскрыть список стран, где стартуют продажи новинки.