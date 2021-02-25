Новый смартфон Redmi Note 10 раскрыли на первых фотографиях

Новинка от бренда Redmi будет представлена в начале марта, но в сети уже появились первые живые фотографии новинки.

Новый смартфон Redmi Note 10 раскрыли на первых фото, источниками которых стали инсайдеры из Индии.

Именно в этой стране операторы начали получать первые партии нового смартфона. К слову новинка уже считается будущим бестселлером, так как предзаказов на нее оформлено немало.

В модели Redmi Note 10 будет установлен AMOLED экран, в котором будет отверстие для фронтальной камеры.

Основная камера в младшей модели получит разрешение 48 Мп, а про-версия будет оснащена 108-мегапиксельной камерой.

Встроенной памяти в смартфоне установят 128 ГБ, а работать он будет с MIUI 12. Официальная премьера Redmi Note 10 состоится уже 4 марта.