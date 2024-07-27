Главная » Новости

Новый смартфон Phone (2a) Plus оказался улучшенной версией обычного Phone (2a)

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Компания Nothing готовит к запуску смартфон Phone (2a) Plus, который будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7350 и до 12 ГБ оперативной памяти.

Бренд активно подогревает интерес к новинке публикую тизерные изображения и некоторые подробности устройства, дебют которого запланирован на 31 июля.

Недавно инсайдеры опубликовали почти все характеристики модели. По сути Phone (2a) с приставкой к названию Plus окажется обновлением обычной модели.

Смартфон, так же как Phone (2a) будет иметь 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей.

Название приставки к названию «Plus» намекает на несколько ключевых обновлений. В новой версии использован процессор Dimensity 7350, который является улучшением по сравнению с Dimensity 7200 Pro в стандартной модели.

Кроме того, селфи-камера была улучшена с 32-мегапиксельного сенсора до 50-мегапиксельного в версии Plus. Также ожидается увеличение мощности зарядки с 45 Вт до 50 Вт.

Однако, помимо этих изменений, обе модели останутся практически одинаковыми по дизайну, дисплею и настройке основной камеры.

Предположительно, Phone (2a) Plus будет доступен в двух вариантах: с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища, а также с 12 ГБ ОЗУ и теми же 256 ГБ хранилища.

Nothing Phone (2a) Plus получил процессор Dimensity 7350 Prо

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.