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Nothing Phone (2a) Plus получил процессор Dimensity 7350 Prо

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Nothing официально объявила о выходе нового смартфона с названием Nothing Phone (2a) Plus, слухи о котором появились достаточно давно.

Nothing Phone (2a) Plus получил процессор Dimensity 7350 Prо

Бренд опубликовал в социальной сети сообщение, в котором раскрываются подробности о процессоре для Nothing Phone (2a) Plus.

Согласно официальной информации Nothing Phone (2a) Plus получил процессор Dimensity 7350 Prо и этот процессор окажется эксклюзивным для модели.

Благодаря новому чипсету Dimensity 7350 Pro, Nothing Phone (2a) Plus обещает быть на 10% быстрее, чем обычный телефон (2a).

Графический процессор Mali-G610 MC4 в этом чипсете также на 30% быстрее. Новинка будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти.

Официальная премьера новинки состоится 31 июля.

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