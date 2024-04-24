Новый Oppo Reno 11 в РФ оказался на 300% популярнее предшественника Reno 10

Пресс-служба компании «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что смартфоны серии Oppo Reno 11 показали отличные результаты продаж за две недели с момента начала продаж. Эти результаты превосходят продажи предыдущей модели Reno 10.

На первой неделе продаж в сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо», начиная с 9 апреля, было зарегистрировано увеличение продаж на 100% по сравнению с Reno 10 в прошлом году. И на второй неделе продажи выросли уже на 300%.

В России доступны две модели из новой серии — Reno 11 и Reno 11 F. Это среднебюджетные модели, доступные для покупки по цене менее 40 тыс. рублей. Самыми популярными стали смартфоны Reno 11 в светло-зелёном цвете, а в линейке Reno 11 F россияне предпочтение отдают темно-зеленому варианту.

Источник: Газета.ру.