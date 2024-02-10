Представлен среднебюджетный смартфон OPPO Reno 11F 5G

Китайская OPPO представила модель Reno11 F, которая относится к среднебюджетному сегменту.

Смартфон Reno11 F получил большой 6,7-дюймовый дисплей AMOLED с высокой частотой обновления 120 Гц. В верхней части экрана расположен вырез, в котором находится 32-мегапиксельная фронтальная камера, идеально подходящая для любителей селфи.

Под экраном расположен сканер отпечатков пальцев. Панель устройства защищена прочным стеклом Panda Glass, которое конкурирует с популярным Gorilla Glass.

Устройство также оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч, что является стандартным значением для смартфонов среднего класса. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 67 Вт, батарея может полностью зарядиться всего за 48 минут.

Технические характеристики смартфона OPPO Reno11 F включают 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2412 x 1080 пикселей. Этот экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет ШИМ 2160 Гц, а также поддержку HDR10+.

Устройство оснащено чипом MediaTek Dimensity 7050, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD до 2 ТБ.

Что касается камер, то в основной камере заявлен модуль на 64 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольная камера на 8 Мп, макрокамера на 2 Мп и фронтальная камера на 32 Мп.

Смартфон работает на операционной системе ColorOS 14, основанной на Android 14.

OPPO Reno11 F также обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP65, а также поддержкой 5G, наличием NFC и порта USB-C.

На данный момент цена OPPO Reno11 F известна только в Таиланде, где новинка будет продаваться за 305 долларов, а это около 28 тыс. рублей.