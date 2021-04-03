Новый ноутбук LG Ultra Gear 17 получил графику GeForce GTX 1650 Ti

LG недавно представила новый мощный ноутбук Ultra Gear 17, и сразу после презентации модели корейский производитель начал принимать заказы.

LG Ultra Gear 17 предлагают заказать за 2000 долларов. Такая высокая цена обусловлена процессором Intel Core i5 одиннадцатого поколения и видеокартой GeForce GTX 1650 Ti.

В ноутбуке установили 17-дюймовый экран с минимальными рамками. Разрешение дисплея составляет 2560х1600 пикселей, используется матрица типа IPS.

Памяти в LG Ultra Gear 17 предлагают 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной, причем используется твердотельный накопитель M.2 NVMe.

Новинка получила три USB 3.1, Thunderbolt 4, HDMI, а также модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Размеры 17-дюймового ноутбука составляют 381х274х19,9 мм, вес — 1,95 кг.