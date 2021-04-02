Компания LG может уйти с рынка смартфонов

Ранее были слухи о том, что LG закроет свое мобильное подразделение, но они так и не оправдались.

Но похоже компания LG все-таки может уйти с рынка смартфонов, о чем со ссылкой на инсайдера Tron сообщили журналисты издания PhoneArena.

По их информации, компания LG намерена прекратить выпуск смартфонов. Более того, сообщается, что производитель еще и не собирается заниматься поддержкой существующих устройств в виде выпуска обновлений безопасности.

Инсайдер уточняет, что о закрытии мобильного подразделения компания официально объявит 5 апреля.

Сотрудники мобильного подразделения будут переведены на предприятие по выпуску бытовой техники.