Новый Nokia PureView получит камеру на 108 Мп и 64 Мп

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.32 EUR/RUB: 80.12 BTC/USD: 8756.9

15 мая : среда

ТОП новости

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Новый Nokia PureView получит камеру на 108 Мп и 64 Мп

14.04.2020 23:10

Nokia 9 PureView стал первым смартфонов с пентакамерой, но его приемник получит меньше модулей.

Nokia 9 PureView помимо того, что стал первым смартфоном с таким большим количеством камер, еще стал первым аппаратом с технологией Light.

Эта технология позволяет создавать изображение сразу из всех пяти камер, но несмотря на все свои возможности Nokia 9 PureView оказался непопулярным, и технологию Light больше нигде не применяли.

Преемника Nokia 9 PureView оснастят 108 Мп основным фотодатчиком. Также источник сообщает про широкоугольную 64 Мп камеру, и эти модули будут оснащены оптической стабилизацией.

Как будет назваться преемник Nokia 9 PureView пока точно неизвестно. Ранее были упоминание моделей Nokia 9.1 и Nokia 9.2.

Выход нового флагманского смартфона от компании Nokia ожидается в третьем квартале 2020 года.

 

Названы самые популярные смартфоны в РФ по итогам 1 квартала

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги