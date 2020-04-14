Новый Nokia PureView получит камеру на 108 Мп и 64 Мп

Nokia 9 PureView стал первым смартфонов с пентакамерой, но его приемник получит меньше модулей.

Nokia 9 PureView помимо того, что стал первым смартфоном с таким большим количеством камер, еще стал первым аппаратом с технологией Light.

Эта технология позволяет создавать изображение сразу из всех пяти камер, но несмотря на все свои возможности Nokia 9 PureView оказался непопулярным, и технологию Light больше нигде не применяли.

Преемника Nokia 9 PureView оснастят 108 Мп основным фотодатчиком. Также источник сообщает про широкоугольную 64 Мп камеру, и эти модули будут оснащены оптической стабилизацией.

Как будет назваться преемник Nokia 9 PureView пока точно неизвестно. Ранее были упоминание моделей Nokia 9.1 и Nokia 9.2.

Выход нового флагманского смартфона от компании Nokia ожидается в третьем квартале 2020 года.