Крупные компании подготавливают отчет о продажах новых смартфонов за первый квартал 2020 года.

В их числе оказалась и «Связной», которая обнародовала свой отчет, где отобразила и данные по самым востребованным брендам смартфонов.

Так, были названы самые популярные смартфоны в РФ по итогам 1 квартала. Как выяснилось, в отчетный период на российском рынке больше всего пользовались спросом смартфоны бренда Honor.

На долю этих аппаратов в общих продажах пришлось 26%. Самым востребованным смартфоном бренда стал Honor 8A.

На втором и третьем месте среди самых популярных брендов оказались Samsung и Xiaomi, а среди моделей в тройке лидеров находятся Samsung Galaxy A10 и Honor 10i.

Лидером в денежном выражении по-прежнему остается Apple с самыми доходными iPhone 11 (128 ГБ), iPhone 11 (64 ГБ) и iPhone XR (64 ГБ).