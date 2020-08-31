Новый компактный Sony Xperia 5 II впервые показали вживую

Предстоящий Sony Xperia 5 II — преемник прошлогоднего Xperia 5 — просочился почти полностью благодаря утечке рекламного видео, которое раскрыло почти всю информацию о меньшем флагмане Sony перед его запланированным выпуском 17 сентября.

Как и прошлогодний Xperia 5, который был уменьшенной версией полноразмерного Xperia 1, Xperia 5 II выглядит как уменьшенная версия Xperia 1 II — хотя, предположительно, по более низкой цене, чем привлекательный Xperia 1 II.

В соответствии с недавней стратегией Sony в отношении смартфонов, Xperia 5 II — еще один сверхвысокий телефон с соотношением сторон 21:9. Дисплей по-прежнему представляет собой 6,1-дюймовую OLED-панель Full HD + HDR, хотя новинка этого года — частота обновления 120 Гц.\

Теперь новые изображения Sony Xperia 5 II просочились в сеть благодаря Эвану Блассу. Блогер опубликовал множество новых визуальных эффектов, некоторые из которых подтверждают особенности, упомянутые в более ранних утечках. Во-первых, один набор рендеров предполагает, что Xperia 5 II будет иметь разъем для наушников, расположенный в верхней части телефона, с двумя фронтальными динамиками.

Другая партия предполагает, что массив с тремя задними камерами может иметь 12-мегапиксельную камеру с эквивалентным объективом 16 мм и диафрагмой f / 2.2. К нему может быть присоединен еще один 12-мегапиксельный датчик с эквивалентным 70-миллиметровым объективом и диафрагмой f / 2.4. Наконец, массив дополняет 12-мегапиксельный датчик с эквивалентным объективом 24 мм и диафрагмой f / 1,7. Программное обеспечение камеры Sony Xperia 1 II, вероятно, также появится.