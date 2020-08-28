Выход Sony Xperia 5 II запланирован на 17 сентября

В отличие от Mobile World Congress в этом году, который был полностью отменен в последнюю минуту, и ряда специальных корпоративных мероприятий, посвященных запуску индивидуальных или групповых продуктов, которые проходили практически без физического присутствия, выставка IFA в Берлине продолжается как запланировано.

Но из-за пандемии коронавируса это огромное собрание ведущих представителей технологической индустрии будет включать ограниченное количество экспонентов и пройдет без посетителей. Это сделает мероприятие менее привлекательным, чем обычно, для некоторых компаний, в том числе для Sony.

Вместо того, чтобы следовать традициям и отказаться от презентации своего следующего телефона в Берлине в начале сентября, японский технологический гигантофициально запланировал на конец того же месяца отдельное «Объявление о новом продукте Xperia». Оно состоится 17 сентября, то есть до него осталось меньше трех недель.

Вчера Эван Бласс показал первый рендер Xperia 5 II, подтвердив, что устройство будет следовать «языку дизайна» Xperia 1 II. Из того, что известно, Xperia 5 II будет иметь три камеры на задней панели, боковой сканер отпечатков пальцев, более тонкие лицевые панели, чем у Xperia 5, и загадочную третью аппаратную кнопку. Датчик ToF в Xperia 1 II отсутствует, но Sony включила разъем 3,5 мм.