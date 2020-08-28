Меню
Поиск

USD/RUB: 75.24 EUR/RUB: 89 BTC/USD: 8756.9

28 сентября : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Выход Sony Xperia 5 II запланирован на 17 сентября

28.08.2020 20:26

В отличие от Mobile World Congress в этом году, который был полностью отменен в последнюю минуту, и ряда специальных корпоративных мероприятий, посвященных запуску индивидуальных или групповых продуктов, которые проходили практически без физического присутствия, выставка IFA в Берлине продолжается как запланировано.

Но из-за пандемии коронавируса это огромное собрание ведущих представителей технологической индустрии будет включать ограниченное количество экспонентов и пройдет без посетителей. Это сделает мероприятие менее привлекательным, чем обычно, для некоторых компаний, в том числе для Sony.

Вместо того, чтобы следовать традициям и отказаться от презентации своего следующего телефона в Берлине в начале сентября, японский технологический гигантофициально запланировал на конец того же месяца отдельное «Объявление о новом продукте Xperia». Оно состоится 17 сентября, то есть до него осталось меньше трех недель.

Выход Sony Xperia 5 II запланирован на 17 сентября

Вчера Эван Бласс показал первый рендер Xperia 5 II, подтвердив, что устройство будет следовать «языку дизайна» Xperia 1 II. Из того, что известно, Xperia 5 II будет иметь три камеры на задней панели, боковой сканер отпечатков пальцев, более тонкие лицевые панели, чем у Xperia 5, и загадочную третью аппаратную кнопку. Датчик ToF в Xperia 1 II отсутствует, но Sony включила разъем 3,5 мм.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги