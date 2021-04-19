Новинка была представлена недавно и первая партия смартфона уже поступила в продажу 19 апреля.

Новый камерофон ZTE Axon 30 Ultra вызвал ажиотажный спрос в Китае, так как первая партия была распродана, а следующая партия аппаратов станет доступна для покупки 22 апреля.

Напомним, что ZTE Axon 30 Ultra является камерофоном, в котором предложили три модуля по 64 Мп в основной камере.

К тому же у нем предлагается процессор Snapdragon 888 и аккумулятор на 4 600 мАч. Более подробно о новинке издание «Астера» сообщало ранее.