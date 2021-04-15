Новинки были представлены производителем официально и как выяснилось, они имеют существенные отличия.

ZTE представила флагманские смартфоны ZTE Axon 30 Pro и ZTE Axon 30 Ultra, где последний позиционируется аппаратом с «самой сильной камерой 2021 года».

В этом устройстве предлагают 6,67-дюймовый дисплей с поддержкой частоты обновления 144 Гц и разрешением FHD +. Дисплей в модели AMOLED, а еще заявлена поддержка HDR10+ и охват 100% цветовой гаммы DCI-P3.

Такие же характеристики получил и экран смартфона Axon 30 Pro. Оба аппарата оснащены процессором Snapdragon 888 и системой жидкостного охлаждения.

Работают новинки под управлением Android 11 с MyOS. За автономную работу устройства Axon 30 Pro отвечает АКБ на 4 200 мАч с поддержкой 55-ватной зарядки, тогда как «ультра-версия» оснащена батареей на 4 600 мАч с поддержкой 66-ватной зарядки.

Что касается камер, то фронтальная получила разрешение 16 Мп, а в основной камере Axon 30 Pro будут установлены датчики на 64 (Sony IMX682), 64, 5 и 2 Мп. А вот в ZTE Axon 30 Ultra предлагают три датчика по 64 Мп. Главный из них это сенсор Sony IMX686 с диафрагмой F/1,6 и оптической стабилизацией.

Еще один модуль получил диафрагму F/1,9 и третий это широкоугольная камера. Есть еще четвертый сенсор, который получил разрешение 8 Мп и он обеспечивает пятикратный оптический зум.

В камере заявлен 60-кртаный цифровой зум, режим ночной съемки и HDR10. Что касается стоимости, то младшая версия будет предлагаться в трех конфигурациях по цене от 459 до 551 доллара. Речь идет о модификациях с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Столько же версий будет и у ZTE Axon 30 Ultra, но он продается по цене от 719 долларов за версию 8/256 ГБ, тогда как варианты 12/256 и 16 ГБ/1 ТБ обойдется в 765 и 1021 доллар.

Смартфоны уже доступны для заказа, тогда как в продажу на китайском рынке они поступят с 19 апреля.