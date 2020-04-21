Новый iPhone SE в 2020 году может получить версию SE Plus

Как известно, после презентации нового недорого смартфона Apple, компания объявила о прекращении продаж моделей iPhone 8.

У последней была версия с «плюсом», поэтому ожидается, что SE Plus, как раз станет неким преемником iPhone 8 Plus.

О выходе такой модели сообщалось еще до дебюта iPhone SE, а основой для сообщения стали обнаруженные данные о смартфоне в коде прошивки iOS 14.

При этом вместе с iPhone SE старшую версию презентовать не стали.

Теперь инсайдеры сообщают, то скоро компания все-таки выпустит такой вариант, и более того, ему приписывают ценник около 500 долларов.

Источник: Gazetadaily.ru.