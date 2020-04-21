Новый iPhone SE в 2020 году может получить версию SE Plus

Новый iPhone SE в 2020 году может получить версию SE Plus21.04.2020 20:26
Как известно, после презентации нового недорого смартфона Apple, компания объявила о прекращении продаж моделей iPhone 8.
У последней была версия с «плюсом», поэтому ожидается, что SE Plus, как раз станет неким преемником iPhone 8 Plus.
О выходе такой модели сообщалось еще до дебюта iPhone SE, а основой для сообщения стали обнаруженные данные о смартфоне в коде прошивки iOS 14.
При этом вместе с iPhone SE старшую версию презентовать не стали.
Теперь инсайдеры сообщают, то скоро компания все-таки выпустит такой вариант, и более того, ему приписывают ценник около 500 долларов.
Источник: Gazetadaily.ru.
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