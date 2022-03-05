Новый iPhone SE 5G 2022 года от Apple: что мы ожидаем

Apple работает над обновленной версией своего самого доступного iPhone, и новая версия iPhone SE 2022 года может выйти в течение нескольких недель. Хотя это и не самое захватывающее обновление, есть некоторые функции, которые будут отличными по цене 399 долларов, по которой продается ‌iPhone SE‌.

В этом руководстве рассказывается все, что мы знаем о грядущем «iPhone SE», основанное на слухах и истории прошлых выпусков.

Дизайн

Мы не ожидаем каких-либо изменений в дизайне следующей версии ‌iPhone SE‌. Он по-прежнему будет выглядеть как нынешний ‌iPhone SE‌ 2020 года, созданный по образцу ‌iPhone‌ 8. Текущий ‌iPhone SE‌ доступен в черном, белом и (ПРОДУКТ)КРАСНОМ цветах, и мы ожидаем увидеть те же варианты цвета для новой модели.

Он будет оснащен 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем с толстыми рамками и кнопкой «Домой» Touch ID , что сделает его самым современным «iPhone» от Apple, который по-прежнему предлагает «Touch ID». Все остальные iPhone перешли на Face ID , и ходят слухи, что будущие версии недорогого iPhone‌ также перейдут на него, но не сейчас.

Задняя часть устройства будет сделана из стекла для облегчения беспроводной зарядки, но не будет включать технологию MagSafe. Как и старые модели, новый ‌iPhone SE‌ будет иметь защиту от воды и пыли IP67. Мы также не ожидаем изменений времени автономной работы, учитывая отсутствие обновлений дизайна, поэтому время автономной работы, скорее всего, останется прежним.

Скорости 5G

Возможность подключения 5G станет основным преимуществом нового ‌iPhone SE‌, поскольку Apple обеспечит скорость 5G для гораздо более доступного ‌iPhone‌. В настоящее время самым дешевым iPhone 5G от Apple является iPhone 12 mini за 599 долларов , но «iPhone SE» будет намного дешевле, если слухи верны.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo ) заявил, что это будет самый доступный ‌5G iPhone‌ из доступных, а с точки зрения скорости соединения он может быть на одном уровне с моделями Apple iPhone 13 и 13 Pro. Стоит отметить, что с моделями ‌iPhone 13‌ самые высокие скорости mmWave 5G ограничены Соединенными Штатами, и это, вероятно, будет иметь место и с ‌iPhone SE‌, если он будет поддерживать скорости mmWave.

В любом случае мы не слышали, планирует ли Apple ограничить более доступные iPhone сетями с частотой менее 6 ГГц, но это кажется маловероятным.

Обновленный процессор

Текущий «iPhone SE» имеет чип A13 Bionic, и ожидается, что модель 2022 года получит более новый и быстрый чип. Apple может выбрать чип A15 , поставив его на один уровень с моделями «iPhone 13», хотя мы также слышали слухи об A14 .

Когда был выпущен «iPhone SE» 2020 года, он включал тот же чип A13, который использовался в моделях iPhone 11 в сентябре прошлого года, поэтому мы могли увидеть ту же ситуацию в 2022 году с новым «iPhone SE», использующим A15.

Объем для хранения

Ожидается, что объем памяти будет начинаться с 64 ГБ, а варианты на 128 и 256 ГБ будут доступны по более высокой цене.

Срок службы батареи

Текущий ‌iPhone SE‌ работает 13 часов при просмотре видео, 8 часов при потоковой передаче видео и 40 часов при прослушивании аудио, он поддерживает быструю зарядку и может заряжаться до 50 процентов за 30 минут при использовании адаптера питания мощностью 18 Вт или выше. .

Камеры

Ожидается, что ‌iPhone SE‌ будет оснащен обновленной камерой, и он может использовать новейшую широкоугольную камеру от ‌iPhone 13‌. В настоящее время мы не знаем подробностей, но запланированы улучшения камеры.

Нынешний «iPhone SE» оснащен 7-мегапиксельной фронтальной камерой и 12-мегапиксельной задней камерой с одним объективом.

Имя

Apple могла бы назвать новый ‌iPhone SE‌ ‌iPhone SE‌ 5G, чтобы отличить его от версии 2020 года, но она также может просто придерживаться стандартного названия ‌iPhone SE‌. Аналитик дисплеев Росс Янг сказал, что ‌iPhone SE‌ можно было бы назвать «‌iPhone SE‌ Plus», хотя у него нет большего дисплея, но это кажется маловероятным, поскольку исторически название «Plus» обозначало больший размер экрана.

Цены

Ожидается, что ‌iPhone SE‌ 2022 года будет стоить от 399 долларов, что соответствует запрашиваемой цене текущей модели 2020 года.

Дата выпуска

Apple планирует провести свое первое мероприятие 2022 года во вторник, 8 марта. Это мероприятие «Peek Performance» будет посвящено ‌iPhone SE‌, iPad Air и как минимум одному новому Mac с чипом M1 Pro /Max, скорее всего, Mac мини .

Будущий iPhone SE

До нас доходили слухи о другом недорогом «iPhone», возможно, в семействе «iPhone SE», который имеет дизайн с полным дисплеем, и ожидается, что этот «iPhone SE» с большим дисплеем и без кнопки «Домой» выйдет в 2023 или 2024 году.

Аналитик дисплеев Росс Янг считает, что Apple работает над версией iPhone SE с большим дисплеем от 5,7 до 6,1 дюйма и запланированной камерой с дырочками. Аналитик Apple «Минг-Чи Куо» также сообщил, что в 2023 году будет выпущена более крупная версия «iPhone SE» с обновленным увеличенным дисплеем и 4 ГБ оперативной памяти.

Еще в 2019 году Куо сказал, что будет «iPhone SE‌ Plus» с полноэкранным дизайном, без Face ID и датчиком отпечатков пальцев «Touch ID», встроенным в кнопку питания на боковой панели устройства, но такого устройства не было. поверхность. Возможно, Apple работала над этим ‌iPhone SE‌ для более раннего запуска, но отложила его.