Всё, что мы ожидаем увидеть на мероприятии Apple 8 марта

Apple собирается провести свое первое мероприятие 2022 года во вторник, 8 марта, в 10:00 по тихоокеанскому времени. Весенние мероприятия Apple часто не такие захватывающие, как сентябрьские и октябрьские, но приятно видеть новые устройства на горизонте в новом году.

На весеннем мероприятии 2022 года мы ожидаем обновленную версию iPhone SE, новый iPad Air и как минимум один новый Apple Silicon Mac. Ниже мы собрали все, что могли увидеть на мероприятии 8 марта.

iPhone SE 5G

iPhone SE 2022 года будет выглядеть так же, как iPhone SE 2020 года, без каких-либо изменений в дизайне. Нынешний iPhone SE от Apple создан по образцу iPhone 8 с толстыми верхней и нижней рамками, кнопкой «Домой» Touch ID и 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем.

‌iPhone SE‌ есть и будет единственным ‌iPhone‌, который Apple предлагает с ‌Touch ID‌ вместо Face ID , и это будет единственный ‌iPhone‌, выпущенный в 2022 году, со старым ЖК-дисплеем, поскольку Apple перешла на OLED для флагманской линейки.

Беспроводная зарядка будет поддерживаться, но мы не ожидаем MagSafe, и вряд ли будут заметные изменения во времени автономной работы. Текущий «iPhone SE» доступен в черном, белом и красном цветах, и мы, вероятно, увидим аналогичные варианты цвета.

Поскольку изменений в дизайне не предвидится, все обновления для «iPhone SE» являются внутренними. Мы ожидаем более быстрый чип, и «iPhone SE» может получить тот же чип A15, что и в iPhone 13, для резкого повышения производительности. По слухам, объем памяти начинается с 64 ГБ, Apple предлагает варианты с 64, 128 и 256 ГБ.

Еще одна важная новая функция, появившаяся в ‌iPhone SE‌, — это возможность подключения 5G, которая поставит ‌iPhone SE‌ на один уровень с флагманскими iPhone, когда речь идет о скорости соединения. «iPhone SE» от Apple будет самым дешевым iPhone с поддержкой 5G , и ожидается, что он будет стоить 399 долларов.

Единственный другой слух, который мы слышали об «iPhone SE», — это возможная обновленная камера, поэтому он может получить новейшую широкоугольную камеру от «iPhone 13».

iPad Air

В разработке находится новая версия «iPad Air», но, как и в случае с «iPhone SE», изменений в дизайне не ожидается. ‌iPad Air‌ следующего поколения будет по-прежнему выглядеть как нынешний ‌iPad Air‌, хотя есть вероятность, что мы увидим новые варианты цвета. Прямо сейчас ‌iPad Air‌ выпускается в цветах «серый космос», серебристом, розовом золоте, зеленом и синем цветах.

Слухи предполагают, что большая часть обновления ‌iPad Air‌ будет сосредоточена на приведении устройства в соответствие с iPad mini шестого поколения , выпущенным прошлой осенью, поэтому ожидается, что он получит обновленный чип A15, который Apple добавила в ‌iPad mini‌ после того, как представила его в модели ‌iPhone 13‌.

Apple понизила частоту чипа A15 в «iPad mini», поэтому он работает на частоте 2,9 ГГц вместо 3,2 ГГц, как в «iPhone», но неясно, будет ли та же тактовая частота использоваться для «iPad Air». В любом случае A15 будет лучше чипа A14 в текущей модели.

Для сотовых моделей ‌iPad Air‌ Apple добавит возможность подключения 5G, поэтому обновленные устройства будут работать с более быстрыми сетями 5G. Чип в ‌iPad mini‌ ограничен сетями 5G с частотой менее 6 ГГц, а не самыми быстрыми сетями 5G mmWave, поэтому, возможно, мы увидим такое же ограничение в ‌‌iPad Air‌‌.

5G с частотой менее 6 ГГц — это более широко доступная версия 5G, которую можно найти в городских, пригородных и сельских районах США и других стран, в то время как миллиметровая волна 5G более ограничена в доступности и радиусе действия.

AT&T и Verizon недавно расширили свои сети 5G за счет спектра C-диапазона, что повышает доступность сетей mmWave в США, поэтому, возможно, Apple примет это во внимание при обновлении ‌‌iPad Air‌‌.

‌iPad Air‌ будет иметь в основном внутренние изменения, но он может получить ту же обновленную 12-мегапиксельную сверхширокоугольную фронтальную камеру, которая будет работать с Center Stage, функция, впервые представленная в ‌iPad Pro‌ и ‌‌iPad mini‌‌ 6.

Center Stage — это функция FaceTime , предназначенная для того, чтобы держать вас в фокусе и идеально кадрировать, когда вы участвуете в видеовызове ‌‌FaceTime‌‌. Широкоугольная фронтальная камера показывает большую часть комнаты, в которой вы находитесь, а процессор внутри iPad работает так, чтобы держать вас в центре внимания, даже когда вы перемещаетесь. Если в разговоре участвует более одного человека, камера также уменьшит масштаб, чтобы все были в поле зрения.

Ожидается, что задняя камера по-прежнему будет иметь установку с одним объективом, хотя может быть добавлена ​​вспышка True Tone с четырьмя светодиодами. Что касается других функций, он по-прежнему будет использовать порт USB-C, и мы не ожидаем заметных изменений во времени автономной работы.

Цены на ‌iPad Air‌, вероятно, останутся прежними, поэтому новая модель может стоить от 599 долларов за 64 ГБ памяти.

Mac mini

В 2020 году Apple обновила младшие модели Mac mini с чипом M1 , и теперь настала очередь более дорогих «Mac mini» для обновления. Ходят слухи, что новая машина будет оснащена чипами Apple M1 Pro и M1 Max , а Apple исключит чипы Intel из линейки «Mac mini».

Чипы ‌M1 Pro‌ и ‌M1 Max‌ оснащены 10-ядерным процессором с восемью мощными ядрами и двумя высокоэффективными ядрами, хотя в 14-дюймовом MacBook Pro также используется 8-ядерная версия.

Что касается производительности графического процессора, чип ‌‌M1 Pro‌‌ оснащен 16-ядерным графическим процессором (14 ядер в базовой модели 14-дюймового MacBook Pro), а ‌‌M1 Max‌‌ имеет 32-ядерный графический процессор. Существует также 24-ядерный вариант более низкого уровня, доступный в качестве опции сборки на заказ. Эти же чипы могут появиться в ‌‌Mac mini‌‌.

Чип ‌‌M1 Pro‌‌ поддерживает до 32 ГБ ОЗУ, а ‌‌M1 Max‌‌ поддерживает до 64 ГБ, поэтому новый ‌‌Mac mini‌‌ по-прежнему будет поддерживать до 64 ГБ ОЗУ. Версия ‌‌M1‌‌‌‌Mac mini‌‌ ограничена 16 ГБ ОЗУ.

Ходят слухи, что «Mac mini» получит новый вид, возможно, с меньшим размером корпуса, верхом из плексигласа и двухцветной цветовой схемой. Если Apple представит новую цветовую схему, «Mac mini» потенциально может иметь цвета, отличные от серого или серебристого, как у 24-дюймового iMac , но обновленные цвета на данный момент являются лишь предположением.

Говорят, что новый ‌‌Mac mini‌‌ от Apple оснащен четырьмя портами Thunderbolt, двумя портами USB-A, портом Ethernet и портом HDMI, а также тем же магнитным зарядным кабелем, который используется для 24-дюймового ‌‌iMac‌‌.

13-дюймовый MacBook Pro

Ходят слухи, что Apple представит обновленную версию 13-дюймового MacBook Pro на весеннем мероприятии, но неясно, соответствует ли это действительности, поскольку машина, скорее всего, будет использовать обновленный чип M2 , но другие Mac, которые также собираются принять чип ‌M2‌, такой, как обновленный MacBook Air, не будет запущен до конца года.

Сомнительно, чтобы Apple представила чип M2 в 13-дюймовом MacBook Pro в данный момент, но это не исключено.

Если появится обновленный 13-дюймовый MacBook Pro, он не получит серьезного обновления дизайна. Это будет похоже на версию предыдущего поколения, хотя информация о сенсорной панели неоднозначна. Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple удалит сенсорную панель из 13-дюймового MacBook Pro, в то время как другая просочившаяся информация предполагает, что она останется.

Как машина начального уровня, обновленный 13-дюймовый MacBook Pro не будет включать мини-светодиодный дисплей, и не ожидается, что он будет поддерживать частоту обновления 120 Гц ProMotion.

Ожидается, что чип «M2», над которым работает Apple, будет иметь тот же 8-ядерный процессор, что и «M1», но будет повышена скорость и эффективность, поскольку он может быть построен на узле меньшего размера.

Что касается улучшений графического процессора, то он будет иметь дополнительные ядра графического процессора. Ожидается, что будут доступны 9- и 10-ядерные варианты графического процессора по сравнению с 7- и 8-ядерными вариантами графического процессора, доступными в исходном ‌‌M1‌‌. ‌‌M2‌‌ не будет таким мощным, как ‌M1 Pro‌ и ‌M1 Max‌, на смену которым придут ‌‌M2‌‌ Pro и ‌‌M2‌‌ Max.

Новые цвета чехлов для iPhone

В конце февраля в Твиттере просочилась информация о новых цветах чехлов для iPhone, и вполне вероятно, что эти чехлы будут выпущены после мартовского мероприятия. Новые цвета включают светло-голубой, более темный зеленый синий, оранжевый оттенок и желтый.

Также, вероятно, мы увидим такие же цвета для чехлов для iPad и, возможно, ремешков для Apple Watch. Apple не будет сосредотачиваться на этих новых чехлах на сцене, но мы увидим, что они будут добавлены в интернет-магазин после мероприятия.

Даты выпуска iOS 15.4, iPadOS 15.4 и macOS Monterey

Apple проводит бета-тестирование iOS 15.4, iPadOS 15.4 и macOS Monterey 12.3 с конца января, и теперь обновления почти готовы к запуску. Программное обеспечение может не выйти 8 марта, но Apple, скорее всего, предоставит нам информацию о дате запуска, и кандидаты на выпуск также могут появиться после этого события.

iOS 15.4 — это огромное обновление, которое обеспечивает поддержку использования «Face ID» при ношении маски, если у вас есть iPhone 12 или новее, а также вводит новые символы смайликов, закладывает основу для оплаты касанием, добавляет голос Siri и улучшает — Преследование функциональности AirTags .

В ‌macOS Monterey‌ 12.3 и iPadOS 15.4 добавлена ​​долгожданная функция универсального управления , которая позволяет управлять несколькими компьютерами Mac и iPad с помощью одной мыши/трекпада и клавиатуры.