Новый IPhone 13 может выйдет после 2021 года с названием iPhone 12s

Инсайдеры стали активнее выяснять подробности о грядущих смартфонах компании Apple, которые по традиции должны дебютировать во второй половине года.

Однако, как сообщили источники, новый IPhone 13 может выйти после 2021 года. Более того, флагманская линейка может получить название iPhone 12s, а еще смартфоны будут мало чем отличаться от предшественников.

По словам источников, компания будет использовать новую стратегию, выпуская промежуточные аппараты, в которых существенных изменений вносить не будут, но улучшения в аппаратах точно предложат.

По предварительным данным, в линейке, которую планируют показать в следующем году, останется четыре модели, они станут преемниками, а точнее улучшенными вариантами 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Есть информация, что смартфоны станут толще, так же как увеличится и толщина блока основной камеры.

В про-версиях должна появится новая система оптической стабилизации, а вырез на лицевой панели станет меньше.

Кроме этого, в этих смартфонах реализуют экраны LTPO с частой обновления 120 Гц и технологией Freesync. Еще всем смартфонам приписывают лазерные дальномеры.