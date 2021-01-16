Bloomberg: Apple начала разработку раскладного iPhone

Агентству Bloomberg удалось выяснить подробности о планах американской компании по выпуску смартфона с гибким экраном.

Как выяснили журналисты, Apple начала разработку раскладного iPhone, который, как сообщается, будет конкурентом моделям от южнокорейской компании Samsung.

Есть данные, что у Apple уже есть прототип складного аппарат, предназначенный для тестирования внутри компании.

Наряду с этим сообщается, что пока проект не утверждён, поэтому и сроки его выхода еще не названы.

По предварительным данным, компания рассматривает возможность выпуска одного из нескольких вариантов складного аппарата.

Скорее всего такой смартфон будет приближен к экрану iPhone 12 Pro Max, то есть его диагональ составит около 6,7 дюйма.