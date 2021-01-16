Bloomberg: Apple начала разработку раскладного iPhone

Bloomberg: Apple начала разработку раскладного iPhone16.01.2021 23:08
Агентству Bloomberg удалось выяснить подробности о планах американской компании по выпуску смартфона с гибким экраном.
Как выяснили журналисты, Apple начала разработку раскладного iPhone, который, как сообщается, будет конкурентом моделям от южнокорейской компании Samsung.
Есть данные, что у Apple уже есть прототип складного аппарат, предназначенный для тестирования внутри компании.
Наряду с этим сообщается, что пока проект не утверждён, поэтому и сроки его выхода еще не названы.
По предварительным данным, компания рассматривает возможность выпуска одного из нескольких вариантов складного аппарата.
Скорее всего такой смартфон будет приближен к экрану iPhone 12 Pro Max, то есть его диагональ составит около 6,7 дюйма.
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