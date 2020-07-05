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Новый Google Pixel 4a получит батарею увеличенной емкости

05.07.2020 19:10

Google Pixel 4a, как ожидалось, должен был дебютировать этой весной, но в планы компании вмешалась пандемия коронавируса.
Пока сроки презентации недорогих смартфонов объявлены не были, но постепенно о смартфонах становится известно больше благодаря инсайдерам и базам регуляторов.

Недавно Google Pixel 4a засветился в базе NCC, где указали, какой емкости батарея будет в нем установлена. Оказалось, что новый Google Pixel 4a получит батарею увеличенной емкости, которая составит 3 140 Вт.

Еще указана поддержка зарядки мощностью 18 Вт.

Что касается других характеристик, то ранее аппарату Pixel 4a приписывали 5,81-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED.

Его разрешение составит 2340×1080 точек. Также сообщалось о наличии процессора Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной памяти, а также одинарной основной камере с датчиком на 12,2 Мп. Для селфи предложат 8-мегапиксельный модуль.

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