Американская компания уже прекратила производство недорогих смартфонов, а теперь объявлено и о прекращении их продаж.

Google сняла с производства смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, которым на смену придут новые улучшенные модели.

Их презентация должна состояться уже скоро. Google Pixel 3a и Pixel 3a XL несмотря на объявление о снятии с продаж все еще можно купить в магазинах, которые распродают остатки.

Эти модели смартфонов оказались довольно успешными, ведь только по итогам прошлого года компании удалось реализовать 7,2 млн экземпляров Pixel.

Преемником Pixel 3a станет Pixel 4a, который ранее уже замечали в некоторых базах регуляторов.