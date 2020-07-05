Google сняла с производства смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.5 EUR/RUB: 79.22 BTC/USD: 8756.9

6 августа : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Google сняла с производства смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

05.07.2020 19:03

Американская компания уже прекратила производство недорогих смартфонов, а теперь объявлено и о прекращении их продаж. Google сняла с производства смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL
Google сняла с производства смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, которым на смену придут новые улучшенные модели.

Их презентация должна состояться уже скоро. Google Pixel 3a и Pixel 3a XL несмотря на объявление о снятии с продаж все еще можно купить в магазинах, которые распродают остатки.

Эти модели смартфонов оказались довольно успешными, ведь только по итогам прошлого года компании удалось реализовать 7,2 млн экземпляров Pixel.

Преемником Pixel 3a станет Pixel 4a, который ранее уже замечали в некоторых базах регуляторов.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги