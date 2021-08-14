Новый флагманский смартфон от Xiaomi уже оказался в дефиците

Причиной дефицита флагманских смартфонов от китайской компании стал высокий спрос.

Недавно представленный Mi Mix 4 на китайском рынке распродали очень быстро, как предполагается, из-за установленного в нем процессора Snapdragon 888 Plus.

По словам представителя китайской компании, причиной дефицита смартфонов стали небольшие запасы, которые были сделаны исходя из поставок Snapdragon 888 Plus.

К тому же небольшие объемы производства связаны еще и из-за возникших трудностей с выпуском керамического материала.

Следующая партия смартфонов станет доступна для покупки 16 августа, и потенциальных клиентов сразу предупредили, что поставки тоже будут ограничены.