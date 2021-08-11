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Разборка Xiaomi Mi MIX 4 показала внутренности и камеру на дисплее

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В то время как Xiaomi только что выпустила Mi MIX 4, в сети уже появилось новое видео, в котором демонстрируется разборка смартфона, при этом разборка показывает внутренние компоненты нового телефона.

Разборка Xiaomi Mi MIX 4 показала внутренности и камеру на дисплее

Разборку провел популярный технический блоггер Робин, который поделился видео разборки на Weibo (китайский сайт микроблогов). Посмотрев видео, мы можем заметить, что корпус смартфона состоит из керамики и имеет тонкую металлическую рамку, которая расположена между дисплеем и корпусом. В этом регионе также есть место для передачи радиосигнала. Разборка показала, что внутри устройство разделено на три основных участка.

Разборка Xiaomi Mi MIX 4 показала внутренности и камеру на дисплее

Это включает в себя верхнюю часть, в которой находятся SoC, модули памяти, датчики камеры, антенны 5G и многое другое. С другой стороны, в средней части находится аккумулятор, а также антенны NFC, катушки беспроводной зарядки и двухэлементный аккумулятор. Нижняя часть состоит из динамиков, порта USB Type C и вибромотора. Примечательно, что мы даже можем увидеть камеру смартфона под дисплеем на видео разборки.

Разборка Xiaomi Mi MIX 4 показала внутренности и камеру на дисплее

Отверстие для этого датчика видно, когда через него проходит сильный свет, а еще одно отверстие можно увидеть чуть ниже. В центре верхней части дисплея находится вырез для камеры под дисплеем, а вырез в форме квадрата предназначен для датчиков приближения и внешней освещенности. Благодаря тому, что эти важные системы находятся под дисплеем, Xiaomi может предложить пользователям полный корпус переднего экрана. Другие примечательные аспекты, которые можно увидеть во время демонтажа, — это несколько листов теплоотвода, медная фольга и термопаста на SoC.

Источник — Astera.

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