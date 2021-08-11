Разборка Xiaomi Mi MIX 4 показала внутренности и камеру на дисплее

В то время как Xiaomi только что выпустила Mi MIX 4, в сети уже появилось новое видео, в котором демонстрируется разборка смартфона, при этом разборка показывает внутренние компоненты нового телефона.

Разборку провел популярный технический блоггер Робин, который поделился видео разборки на Weibo (китайский сайт микроблогов). Посмотрев видео, мы можем заметить, что корпус смартфона состоит из керамики и имеет тонкую металлическую рамку, которая расположена между дисплеем и корпусом. В этом регионе также есть место для передачи радиосигнала. Разборка показала, что внутри устройство разделено на три основных участка.

Это включает в себя верхнюю часть, в которой находятся SoC, модули памяти, датчики камеры, антенны 5G и многое другое. С другой стороны, в средней части находится аккумулятор, а также антенны NFC, катушки беспроводной зарядки и двухэлементный аккумулятор. Нижняя часть состоит из динамиков, порта USB Type C и вибромотора. Примечательно, что мы даже можем увидеть камеру смартфона под дисплеем на видео разборки.

Отверстие для этого датчика видно, когда через него проходит сильный свет, а еще одно отверстие можно увидеть чуть ниже. В центре верхней части дисплея находится вырез для камеры под дисплеем, а вырез в форме квадрата предназначен для датчиков приближения и внешней освещенности. Благодаря тому, что эти важные системы находятся под дисплеем, Xiaomi может предложить пользователям полный корпус переднего экрана. Другие примечательные аспекты, которые можно увидеть во время демонтажа, — это несколько листов теплоотвода, медная фольга и термопаста на SoC.

Источник — Astera.