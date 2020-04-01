Линейка флагманских смартфонов дебютировала в середине февраля 2020 года, но в Китае уже зафиксировано снижение стоимости старшей версии.

Новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro подешевел на китайском рынке, где его продают по цене ниже 300 долларов. Если быть точнее, то модель получила ценник 282 доллара.

Пока неизвестно временно это снижение стоимости или такой ценник будет действовать на постоянной основе.

Между тем Xiaomi Mi 10 Pro вышел в Европе, где версия 8/256 ГБ оценена в 1 000 евро.

Более подробно о смартфонах Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro «Астера» писала ранее.