Новый бюджетный смартфон A12 от OPPO появился в России

Компания OPPO вывела на российский рынок новый недорогой смартфон, у которого установлен процессор MediaTek Helio P35, двойная основная камера и аккумулятор на 4 230 мАч.

Новинка оснащена 6,22-дюймовым экраном разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9.

На лицевой стороне установлена фронтальная камера с датчиком на 5 Мп, а на задней панели располагается сканер отпечатков пальцев и основная камера с модулями на 13 и 2 Мп.

Заявлено, что новый смартфон сможет на одной подзарядке проработать 17 часов в режиме просмотра видео или 8 часов игр.

В продаже OPPO A12 будет в версиях с 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. Минимальная цена аппарата составляет 11 тыс. рублей.