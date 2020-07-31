Новый смартфон от бренда Redmi будет представлен 14 августа, но уже сейчас раскрыты основные его характеристики и внешность.

Аппарат оказался рассекречен благодаря базе TENAA, где указано, что Redmi K30 Ultra получил Dimensity 1000+ и камеру на 64 Мп.

В продаже модель появится в нескольких конфигурациях с объемом оперативной памяти 6, 8 и 12 ГБ и встроенной – 128, 256 и 512 ГБ.

За автономность устройства ответит аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой 33-ватной быстрой зарядки. Фронтальная камера новинки будет выдвижная и в ней предложат модуль на 20 Мп.

В основной камере помимо 64 Мп датчика предложат модули на 8, 13 и 2 Мп.

Все остальные подробности о смартфоне станут известны уже в середине августа, когда компания проведет его официальную премьеру.