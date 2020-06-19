Новых смартфонов от Meizu в 2020 году уже не будет

Новых смартфонов от Meizu в 2020 году уже не будет19.06.2020 15:58
Последними моделями, представленными в этом году, стали Meizu 17 и Meizu 17 Pro.
Больше на этот год новинок компания не запланировала, но это не значит, что новые продукты в 2020 году компания не выпустит.
Как рассказали в Meizu, они работают на умным домом и носимыми устройствами.
Еще выяснилось, что производитель намерен в фирменной оболочке FlymeOS начать использовать рекламу, но утверждается, что навязчивой она не будет.
Что касается аксессуаров, то на этот год запланирован выход беспроводных наушников.
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