Новых смартфонов от Meizu в 2020 году уже не будет

Последними моделями, представленными в этом году, стали Meizu 17 и Meizu 17 Pro.

Больше на этот год новинок компания не запланировала, но это не значит, что новые продукты в 2020 году компания не выпустит.

Как рассказали в Meizu, они работают на умным домом и носимыми устройствами.

Еще выяснилось, что производитель намерен в фирменной оболочке FlymeOS начать использовать рекламу, но утверждается, что навязчивой она не будет.

Что касается аксессуаров, то на этот год запланирован выход беспроводных наушников.