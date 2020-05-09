Meizu представила новую флагманскую линейку смартфонов Meizu 17

Meizu 8 мая представила свои новые флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro.

Про эти аппараты китайский производитель последнюю неделю в тизерах раскрывал разную информацию, а еще компании помогали инсайдеры, поэтому до официальной презентации про смартфоны было известно практически все.

Так, Meizu 17 и Meizu 17 Pro, как и все флагманские смартфоны, представленные в 2020 году, работают на процессоре Snapdragon 865.

В новинках «сердце» смартфонов дополнили 5G модемом. Оперативной памяти в Meizu 17 будет 8 ГБ, а для старшей версии еще создана модификация с 12 ГБ ОЗУ. Флеш-накопитель предложат на 128 и 256 ГБ.



Дисплей в смартфонах 6,6-дюймовый AMOLED. Его разрешение составляет 2340х1080 пикселей, в верхнем правом углу экрана для фронтальной камеры сделали отверстие, а под экраном разместили сканер отпечатка пальца.

Разрешение камеры для селфи составляет 20 Мп. На тыльной стороне аппаратов установлена четверная камера.

В Meizu 17 основной датчик на 64 Мп и это модуль Sony IMX 686, а такая же основная камера размещена в Pro-версии.

Остальные объективы камеры в Meizu 17 оснащены матрицами на 12, 5 и 8 Мп.

В Meizu 17 Pro установлены датчики на 32 и 8 Мп, а четвертый датчик — Samsung 3D отвечает за измерения глубины сцены.

Батарея в смартфонах на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

В старшей версии смартфона еще есть поддержка быстрой 27 Вт беспроводной зарядки Super Wireless mCharge.

Новинки получили поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC. Приобрести Meizu 17 можно будет по цене от 520 долларов, тогда как старшая версия будет стоить от 610 долларов.