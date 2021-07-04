Компания Samsung сообщила, что 11 августа будет проведена большая презентация, в рамках которой производитель покажет новые устройства.

Более того, Samsung официально сообщил, какие новые продукты будут показаны в рамках мероприятия. Так, 11 августа Samsung анонсирует новые смартфоны, смарт-часы и наушники.

В следующем месяце дебютируют такие смартфоны как Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, а еще будут представлены смарт-часы Galaxy Watch 4.

Что касается наушников, то компания готовит к выходу беспроводную модель Galaxy Buds 2.

Samsung Galaxy M22 с АКБ на 6000 мАч и 48 Мп камерой оценят от 240 евро.