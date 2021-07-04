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Samsung Galaxy M22 с АКБ на 6000 мАч и 48 Мп камерой оценят от 240 евро

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Презентация еще одного смартфона от компании Samsung с аккумулятором на 6000 мАч ожидается 6 июля, но до дебюта новинка появилась в каталоге одного из розничных продавцов.

Благодаря этому были раскрыты некоторые характеристики и стоимость аппарата. Так, Samsung Galaxy M22 с АКБ на 6000 мАч и 48 Мп камерой оценят в Европе от 240 евро в версии со 128 ГБ встроенной памяти.

В переводе на российский рубль стоимость составит 21 тыс. рублей. В устройстве будет установлен процессор MediaTek Helio G80 и 4 ГБ оперативной памяти.

Экран будет AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением HD+, а частота обновления составит 90 Гц. На задней панели будет камера с модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп.

Что касается батареи, то она получит поддержку 25-ватной зарядки, при этом в комплекте предложат 15-ватный блок.

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