Новые Redmi K30 Pro установили рекорд в первый же день

Новые смартфоны были представлены несколько дней назад, а сегодня на рынке Китая были запущены в продажу модели Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoome Edition.

Эти модели смартфонов смогли установить рекорд в первый же день продаж, когда были распроданы за 30 секунд, а это оказалось рекордным показателем для линейки.

Объём первой партии не назвали, но было сказано, что с продаж доход составил 14 млн долларов.

Если отталкиваться о того, что базовый вариант Redmi K30 Pro предлагается за 425 долларов, то можно предположить, что первая партия составила около 33 тыс. смартфонов.

Когда появится в продаже новая партия, информации пока нет.