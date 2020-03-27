Новые Redmi K30 Pro установили рекорд в первый же день

Новые Redmi K30 Pro установили рекорд в первый же день27.03.2020 20:56
Новые смартфоны были представлены несколько дней назад, а сегодня на рынке Китая были запущены в продажу модели Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoome Edition.
Эти модели смартфонов смогли установить рекорд в первый же день продаж, когда были распроданы за 30 секунд, а это оказалось рекордным показателем для линейки.
Объём первой партии не назвали, но было сказано, что с продаж доход составил 14 млн долларов.
Если отталкиваться о того, что базовый вариант Redmi K30 Pro предлагается за 425 долларов, то можно предположить, что первая партия составила около 33 тыс. смартфонов.
Когда появится в продаже новая партия, информации пока нет.
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