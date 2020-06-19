Новые IPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат экраны с частотой 120 Гц

Инсайдерам удалось выяснить новые данные по характеристикам грядущих смартфонов от американской компании.

Ранее ходили слухи, что в моделях IPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут установлены экраны с частотой обновления 120 ГЦ.

Эту информацию подтвердил глава исследовательский компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, уточнив, что такие экраны будут в моделях iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

В младшей модели предложат экран с частотой 60 Гц предположительно LCD или OLED.

Кроме этого, все устройства линейки в сравнении с предшественниками станут тоньше, но от большого выреза вверху экрана компания не откажется из-за фирменной системы распознавания лица.

Вырез может исчезнуть в моделях 2021 года, и то это пока не точно.

Еще источник рассказал об аккумуляторах смартфонов. В частности, сообщается, что в модели IPhone 12 Pro емкость батареи составит 4 400 мАч, а модель iPhone 11 Pro Max получит АКБ на 3 969 мАч.