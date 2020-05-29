Новые iPhone 12 представят не раньше ноября

Ранее уже были слухи, что компании Apple придется уйти от традиций и представить новые смартфоны не в сентябре, а позже.

Причин переноса выхода несколько, но самая главная – это пандемия коронавируса.

Именно из-за нее компания не смогла вовремя отправить команду своих специалистов для подготовки к производственному процессу.

К тому же наблюдались еще и сбои в работе поставщиков и многое другое. В результате, как выяснили, инсайдеры, дебют новых iPhone 12 состоится не ранее ноября.