Новая утечка предполагает, что WhatsApp позволит редактировать отправленные сообщения

Если вы много печатаете на своем телефоне, вы знаете, как неловко отправлять сообщение с неправильным написанием слов. Иногда вы видите, что набрали неверный ключ после того, как отправили сообщение. Бывают даже случаи, когда функция автозамены может заменить некоторые ваши слова, даже если вы этого не заметите. Вот почему каждое приложение для обмена сообщениями должно иметь функцию редактирования сообщения.

Последнее приложение для обмена сообщениями, получившее такую ​​функцию, — iMessage. В iOS 16 Apple добавила пользователям iPhone функцию редактирования уже отправленных сообщений, а вскоре другое широко используемое приложение также может позволить вам делать то же самое.

Еще в июне сообщалось, что WhatsApp работает над новым способом редактирования уже отправленных сообщений. Теперь новая утечка из WABetaInfo предполагает, что WhatsApp не отказался от проекта. В версии 2.22.20.12 бета-версии WhatsApp для Android люди из WABetaInfo обнаружили, что WhatsApp в настоящее время работает над тем, чтобы приложение могло заменить ваши отправленные сообщения их отредактированными аналогами. Кроме того, чтобы прочитать полученное отредактированное сообщение, WhatsApp предложит вам установить последнюю версию приложения — конечно, после того, как появится функция редактирования.

На данный момент до сих пор остается загадкой, сколько времени WhatsApp даст вам на редактирование уже отправленных сообщений. Мы также должны отметить, что эта функция в настоящее время находится в разработке, и, к сожалению, нет информации о том, когда WhatsApp выпустит ее для публики. Тем не менее, мы можем быть уверены, что это произойдет.