Новая серия флагманских смартфонов Xiaomi 12 будет представлена 28 декабря 2021 года

До презентации новых флагманов от компании Xiaomi осталось совсем немного времени, ведь их покажут уже 28 декабря на специальном мероприятии.

На нем будут представлены не только смартфоны Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X, но также новая версия фирменной оболочки MIUI 13.

Сейчас известно, что презентацию самих смартфонов впервые в истории компании проведет женщина.

При этом откроет мероприятие глава компании Лей Цзюнь.

По слухам, в серии Xiaomi 12 будут установлены AMOLED-дисплеи с частотой обновления до 120 Гц.

Аппаратам также приписывают новейший процессор Snapdragon 8 Gen 1 и основную камеру с 50 Мп датчиком.