Новый флагманский смартфон Xiaomi впервые представит женщина

Презентацию новой флагманской линейки смартфонов Xiaomi в следующий раз доверят женщине.

Предположительно презентацию по традиции начнет генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь, а про смартфоны Xiaomi 12 расскажет Вэй Сици. Ее недавно назначили менеджером по новый цифровым продуктам.

Ранее она отвечала за линейку продуктов Civi, но теперь ее у нее более высокая должность и больше ответственности.

Xiaomi 12 должны представить 28 декабря, в этот же день будет показана и новая оболочка MIUI 13.

Напомним, на старте продаж флагманская линейка будет состоять из Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra.