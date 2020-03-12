Новая iOS 14 раскрыла секреты ожидаемого iPhone 9

iOS 14 недавно раскрыла информацию про новые беспроводные наушники от Apple, а теперь в коде будущей мобильной операционной системе были обнаружены новые устройства.

Так, журналисты 9to5Mac в ранении сборке iOS 14 нашли упоминание профессионального планшета iPad Pro, в котором будет установлена тройная камера с 3D ToF датчиком, телефото и ультраширокоугольным объективом.

Из кода iOS 14 еще стало известно, что iPhone SE 2 (iPhone 9) получит сканер отпечатка пальца Touch ID и поддержку транспортных карт Express Transit.

В мобильной операционной системе есть уже упоминание нового пульта для Apple TV и метки AirTag, которая позволит через смартфон отлеживать вещи.