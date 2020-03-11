В iOS 14 обнаружили иконку новых наушников Apple

Еще в начале текущего года аналитик Мин-Чи Куо сообщал, что Apple выпустит новую модель AirPods. Теперь упоминание новых беспроводных наушников обнаружили в ранней сборке iOS 14.

Журналисты сайта 9to5mac получили доступ к будущей мобильной операционной системе компании Apple.

В ней было обнаружено схематичное изображение новых наушников, причем они отображаются как накладные.

Данных про наушники пока нет. Предполагается, что это будет еще одна версия AirPods Pro, но в другом корпусе.

Ожидается, что в новых наушниках будет симметричная форма, которая позволит надевать наушники с любой стороны, а система будет автоматически определять, где левый и правый канал. К слову Apple недавно запатентовала такие наушники.