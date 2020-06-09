Телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google

Телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google09.06.2020 11:59
Индийский эксперт выяснил, что пользователи мессенджера WhatsApp оказались под угрозой, так как их личные данные могут быть в свободном доступе.
Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Для этого достаточно только отсканировать QR-код, которому присваивается номер телефона.
Эта функция оказать небезопасной, так как эксперт из Индии обнаружил как минимум 300 тыс. актуальных номеров телефона в свободном доступе.
Более того, было установлено, что Google индексирует метаданные Click to Chat, и именно поэтому номера телефонов в конечном итоге оказываются в сети.
Другие данные пользователей не попадают в свободный доступ, но при желании хакеры могут их без особого труда найти.
Просмотры: