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Телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google

09.06.2020 11:59

Индийский эксперт выяснил, что пользователи мессенджера WhatsApp оказались под угрозой, так как их личные данные могут быть в свободном доступе.
Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.

Для этого достаточно только отсканировать QR-код, которому присваивается номер телефона.

Эта функция оказать небезопасной, так как эксперт из Индии обнаружил как минимум 300 тыс. актуальных номеров телефона в свободном доступе.

Более того, было установлено, что Google индексирует метаданные Click to Chat, и именно поэтому номера телефонов в конечном итоге оказываются в сети.

Другие данные пользователей не попадают в свободный доступ, но при желании хакеры могут их без особого труда найти.

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