Nokia готовит два новых дешевых кнопочных телефона

Nokia возвращение на рынок смартфонов отметила выходом возрождённого смартфона 3310.

Эта модель кнопочного аппарата была горячо принята на рынке, и после нее были выпущены и другие возрожденные телефоны.

Недавно производитель представил Nokia 5310 с отдельными кнопками управления плеером.

По данным инсайдера Роланда Квандта, компания Nokia сейчас готовит новые аппараты — Nokia 150 и Nokia 125.

Источник обнаружил модели под кодовыми названиями TA-1235 и TA-1253.

Позже сайт NokiaMob написал, что Nokia 150 будет предлагаться в черном цвете и телефон будет с поддержкой двух сим-карт.

Nokia 125 будет не сильно отличатся от старшей версии, но будет стоить дешевле.