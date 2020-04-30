Nokia готовит два новых дешевых кнопочных телефона

Nokia готовит два новых дешевых кнопочных телефона30.04.2020 20:37
Nokia возвращение на рынок смартфонов отметила выходом возрождённого смартфона 3310.
Эта модель кнопочного аппарата была горячо принята на рынке, и после нее были выпущены и другие возрожденные телефоны.
Недавно производитель представил Nokia 5310 с отдельными кнопками управления плеером.
По данным инсайдера Роланда Квандта, компания Nokia сейчас готовит новые аппараты — Nokia 150 и Nokia 125.
Источник обнаружил модели под кодовыми названиями TA-1235 и TA-1253.
Позже сайт NokiaMob написал, что Nokia 150 будет предлагаться в черном цвете и телефон будет с поддержкой двух сим-карт.
Nokia 125 будет не сильно отличатся от старшей версии, но будет стоить дешевле.
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