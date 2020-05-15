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Nokia анонсировала продажи Nokia 1.3 на Android Go с Camera Go

15.05.2020 18:19

Бренд Nokia скоро начнет продажи в США нового смартфона, который стал первым в мире с установленной Android Go и приложением Camera Go.Nokia анонсировала продажи Nokia 1.3 на Android Go с Camera Go
Это приложение будет установлено на аппарате из коробки, а еще в смартфоне будет отдельная кнопка Google Assistant, обычный разъем для наушников, FM-радио, Bluetooth 4.2, LTE и Wi-Fi.

Цветовая гамма устройства представлена вариантами Cyan и Charcoal, а корпус выполнен из поликарбоната, тогда как переднюю часть покрывает стекло.

Диагональ экрана составляет 5,7 дюйма и в нем есть каплевидный вырез под селфи-камеру с разрешением 5 Мп. В основной камере будет только датчик на 8 Мп.

Что касается процессора, то в Nokia 1.3 это Snapdragon 215, дополненный 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора новинки составляет 3 000 мАч.

Эта модель смартфона уже предлагается для заказа по цене от 99 долларов, а первые поставки запланированы на следующую неделю.

В России стали доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310

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