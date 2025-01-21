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Nintendo нацелилась на продажу 20 млн Switch 2 за первый год

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

После успеха оригинальной Nintendo Switch компания уверена в успехе её преемницы, как считает аналитик Робин Чжу из Sanford C. Bernstein.

Он заявил, что Nintendo разработала эффективную сеть поставок, позволяющую выпустить более 20 миллионов Switch 2 в первый год после запуска.

Это решение основано на успешных продажах первой модели, которая в 2017 году разошлась тиражом в 15 миллионов копий.

Несмотря на оптимизм, спрос на новую консоль всё ещё неясен, так как производитель не объявил её цену. Недавно Nintendo показала трейлер Switch 2, который продемонстрировал её дизайн и улучшения.

Полноценная презентация новинки запланирована на 2 апреля, что откроет возможности для партнёрских компаний анонсировать игры для новой консоли.

Трейлер Nintendo Switch 2 всего за 48 часов собрал более 17 млн просмотров на YouTube 

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