Nintendo нацелилась на продажу 20 млн Switch 2 за первый год

После успеха оригинальной Nintendo Switch компания уверена в успехе её преемницы, как считает аналитик Робин Чжу из Sanford C. Bernstein.
Он заявил, что Nintendo разработала эффективную сеть поставок, позволяющую выпустить более 20 миллионов Switch 2 в первый год после запуска.
Это решение основано на успешных продажах первой модели, которая в 2017 году разошлась тиражом в 15 миллионов копий.
Несмотря на оптимизм, спрос на новую консоль всё ещё неясен, так как производитель не объявил её цену. Недавно Nintendo показала трейлер Switch 2, который продемонстрировал её дизайн и улучшения.
Полноценная презентация новинки запланирована на 2 апреля, что откроет возможности для партнёрских компаний анонсировать игры для новой консоли.
Трейлер Nintendo Switch 2 всего за 48 часов собрал более 17 млн просмотров на YouTube